أويحيى: المدينة الذكية بالعاصمة ستعمم على الولايات الأخرى

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أويحيى: المدينة الذكية بالعاصمة ستعمم على الولايات الأخرى
بقلم أمينة داودي

قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، أنه حان الوقت لتغيير النمط في مجال الخدمات ووزارة الداخلية قائمة بعمل شامل.

مشيرا على هامش الندوة الدولية حول المدن الذكية، أنه سيتم ترقية خدمات الولاية والمؤسسات الناشئة التي تعد أمرا جديدا.

مفيدا بأن البداية ستكون بالعاصمة وسيتم تعميمها على الولايات الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى نقلة نوعية في الخدمات والتنمية الإقتصادية.

كما سيتم مرافقة الإعمار والسكنات لمساعدة المواطنين لتسهيل حياة المواطن والتطور الإقتصادي.

ونوّه الوزير أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للشباب لتحسين ظروف إنشاء المؤسسات الناشئة.


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