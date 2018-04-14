أويحيى: باب الحوار مفتوح بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص إضراب الأطباء المقيمين، “أن الخدمة العسكرية واجب”.

وأكد أويحيى، أن وزارة الصحة لم تغلق باب الحوار أمام هذه الشريحة.

وأعرب أويحيى خلال عقده ندوة صحفية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال اليوم، عن لإنفراج قضية الاطباء الأخصائيين.

وقال الوزير الاول” أن الاطباء المقيمين طالبوا بعلاوة التي تتماشى مع المنصب، إضافة غلى تحسين ظروف عملهم.

وأضاف أويحيى، أن الخدمة العسكرية واجب، غير أن الوزارة قدمت ضمانات للأطباء المقيمين، ومن إجتاز الخدمة العسكرية، فستتقلص من الخدمة المدنية.

وتابع الوزير الأول أن التفاوض والحوار مفتوح، ومستمر، بين وزارة الصحة والأطباء الاخصائيين، والتقارب من أجل تغليب مصلحة الوطن.

لأن الشعب هو” سلطان الدار” -حسب أويحيى-.