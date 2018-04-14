أويحيى: تأخر رسائل التعازي من المغرب وفرنسا “تهويل” لا يخدم الجزائر 

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن هناك تهويل، لدى الرأي العام، في قضية تأخر رسائل التعازي من طرف الدولة الفرنسية، أو الممكلة المغربية الجارة.

وقال أويحي في ندوة صحفية عقدها اليوم بقصر المؤتمرات، وأن طرح” قضية تأخر في رسائل التعازي”، سيتنافى مع الواقائع الجيواستراتيجية، بالمنطقة.

ورفض الوزير الأول، الدخول في هذا المنعرج لتجنب الإنزلاق، الذي لا يخدم مصالح الجزائر، طبقا للسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح الوزير الأول، أن الوسوء التفاهم القائم بين الجزائر، والممكلة المغربية، سببه القضية الصحراوية.

وقال أويحيى، أنه يجب أن نتحكم في هذه المواقف، سعيا لعلاج المشاكل وتطوير العلاقات بين البلدان، وليس العكس.

وأكد أويحيى أنه تلقى رسائل من الحكومة الفرنسية على مستوى العديد من المستويات، بما فيها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

كما أن الجزائر تلقت رسالة تعزية من العاهل المغربي محمد السادس.

وأشار الوزير الاول”أنه لا يمكن بناء علاقات دبلوماسية مع البلدان، في حال نحتسب الأمور بهذه الدرجة.”

وأضاف أويحيى” أن هذا الدور لا يبني العلاقات، ولا يجب أن ندخل في “حلازونات” التي تخلق الأزمات”.

مؤكدا، أن الجزائر عاشت أزمات كثيرة مع فرنسا، ويجب أن نعمل على تحسين العلاقات معها.

باعتبار أنه إيجابي للبلدين، وهو نفس الشي بالنسبة للمملكة المغربية الجارةى -يقول أويحيى-.