أويحيى : تخصيص أكثر من ملياري دينار لإنجار 50 منطقة صناعية جديدة

كشف الوزيرالأول أحمد أويحيى، عن تخصيص أكثر من ملياري دينار خلال السنة الجارية، كشطر أولي من الغلاف المالي الموجه لإنشاء50 منطقة صناعية جديدة.

وأوضح بدة محجوب وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالنيابة عن الوزيرالأول أحمد أويحيى، خلال سؤال شفوي بالبرلمان، أن 50منطقة صناعية جديدة ستنجزعبر كامل التراب الوطني.

وأشارالوزير إلى إستفادة ولايات غرب البلاد خلال السنة الجارية من هذا البرنامج بعد تبليغ الشطر الأول من رخصته والمقدرة بأكثر من 2ملياري دينار.

كما تم الإنطلاق في برامج جديدة لخلق 10 مناطق نشاط بكل من بشار والنعامة.