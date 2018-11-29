أويحيى.. حاربوا الإشاعة الإلكترونية بإنشاء صفحات لولاياتكم على الفايسبوك

حث الوزير الأول أحمد أويحيى لإستعمال الإذاعات المحلية والتزوّد بمواقع على الشبكة الإلكترونية لإبطال الإشاعات وأحيانا حتى المناورات التحريضية، وعدم ترك المجال لتغذيتها.

وخلال إختتام أشغال اجتماع الحكومة-الولاة ظهر اليوم الخميس بقصر الأمم بالعاصمة قال أويحيى على الولايات التزود بمواقع رسمية عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الوزير الأول للولاة والولاة المنتدبين “أنتم مكلّفون إذا بضمان الاتصال، وأيضا معاونوكم بمن فيهم رؤساء الدوائر”.

وهذا بغرض تقديم معلومات حول مصالح الولاية تكذبي الأخبار المغرضة،حيث يمكّن بث المعلومة على المستوى المحلي من طرف الإدارة المعنية.

وأضاف أويحيى أن الاتصال يبقى فجوة هامة في طريقة التسييرسواء على المستوى الوطني أوالمحلي، ومافتئت هذه الفجوة تتسع مع تطور الشبكات الاجتماعية.

مشيرا ان الحكومة مستعدة لتنظيم وتمويل أي برنامج تكوين أوتطوير للكفاءات ترونه ضروريا في هذا المجال.

وأيضا نضمن مسبقا التغطية اللازمة لكل مبادرة يتم إطلاقها في هذا الشأن، ذلك أن الممارسة هي التي تسمح بتطوير اتصال فعال.