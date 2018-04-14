أويحيى: خرجة الرئيس كانت للقاء شعبه وتكذيب إشاعة موته

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن خرجة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت فرصة للقاء شعبه وتدشين مشاريع هامة.

بالإضافة إلى وقف التكهنات والإشاعات بأن رئيس الجمهورية عبارة عن دمية ويتم إخفاؤه عمدا.

وتأسف الوزير الأول من إشاعات وسائل الإعلام الجزائرية التي قيل بها أن الرئيس ليس بخير ولقاءاته مع رؤساء الدول مفبركة.

مضيفا في ذات السياق أن صحة الرئيس ليست كما في السابق وهي لا تسمح له بالخروج باستمرار.

والحديث عن عهدة خامسة هو سابق لأوانه فالحكومة بحاجة لقائد يوجهها والرئيس بوتفليقة يسير حاليا في البلاد.