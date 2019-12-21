أويحيى.. سلال و3 وزراء ووالين و13 إطارا أمام المحكمة قريبا في قضية علي حداد

بلغ عدد المتهمين في القضية المتهم فيها رجل الأعمال الموجود قيد الحبس المؤقت علي حداد 24 متهما.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق فإن علي حداد رفقة أربعة من أشقاءه مساهمين في مجمع حداد للأشغال على المتهمين كذلك في هذه القضية

وأضافت ذات المصادر بأن كل من “حداد علي” بصفته رئيس مدير عام للمجمع، و”حداد.ر” و”حداد.ا” بالإضافة إلى”حداد.م” و”حداد م”كلهم متهمون في ذات القضية.

كما ورد في قائمة المتهمين في نفس القضية حسب ذات المصادر اسم كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.

كما جر علي حداد معه إلى أروقة العدالة ثلاثة وزراء سابقين وهم كل من وزير النقل الأسبق عمار تو،وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

ووجهت الإتهامات أيضا في قضية علي حداد لكل من عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق، وجمال خنفار والي ولاية البيض.

وورد اسم عدد من الإطارات من قطاعات الصناعة والنقل والفلاحة في ذات القضية،على رأسهم “م.ع” المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار.

وجاء في قائمة المتهمين أيضا عام الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز استثمارات السكك الحديدية “ف.ع”، والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للطرق السيارة “خ.م”.

وتضمنت قائمة المتهمين كذلك كل من “خ.م” أمين عام الجزائرية للطرق السيارة، بالإضافة إلى “ر.ع”مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل”ب.ا”مدير مشاريع الترامواي والنقل بالكوابل على مستوى مؤسسة ميترو الجزائر.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهارأونلاين”فإن مدير الشبيبة والرياضة لولاية تيزي وزو الذي يوجد رهن الحبس المؤقت هو أيضا من ضمن قائمة المتهمين، بالإضافة إلى مدير عام مجمع الإسمنت “ق .ر”.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مديرا سابقا سابق بوكالة استثمارات السكك الحديدية يوجد أيضا في قائمة المتهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن تحقيقا فتح على مستوى محكمة سيدي محمد بالغرفة الجزائية رقم 12 بالقطب الجزائي المتخصص ضد رجل الأعمال علي حداد

وتم استكمال التحقيق على مستوى المحكمة العليا في الجزء الخاص بالإمتياز القضائي للوزراء الأاولين والوزراء وولاة الجمهورية المتهمين