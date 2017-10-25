أويحيى: شكيب خليل مظلوم.. !!

اعتبر أحمد أويحيى، من موقعه كأمين عام للأرندي، اليوم الأربعاء، ما حدث للوزير السابق شكيب خليل، “ظلما كبيرا”.
وأوضح في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أنّ معالجة القضية ظلمت الإطارات.
وأشار إلى أن المتابعات القضائية في حق مسؤولي سوناطراك لم تكن عادلة.
وفي سياق مغاير، رحّب المسؤول الأول في الأرندي، بكل حوار حول مشروع التنقيب على الغاز الصخري.
التعليقات (3)
c’est le pauvre peuple qui galère dans ca misère
سبحان الله مغير الاحوال من ظالم الى مظلوم الزوالي يموت بالشر و القنطة وكل يوم قانون جديد باش تزيدو تخونو البلاد و العباد…….
و الشعب المظلوم اين هو حقه.