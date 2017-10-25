أويحيى: شكيب خليل مظلوم.. !!

اعتبر أحمد أويحيى، من موقعه كأمين عام للأرندي، اليوم الأربعاء، ما حدث للوزير السابق شكيب خليل، “ظلما كبيرا”.

وأوضح في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أنّ معالجة القضية ظلمت الإطارات.

وأشار إلى أن المتابعات القضائية في حق مسؤولي سوناطراك لم تكن عادلة.

وفي سياق مغاير، رحّب المسؤول الأول في الأرندي، بكل حوار حول مشروع التنقيب على الغاز الصخري.