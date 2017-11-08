أويحيى : “ضحايا الإرهاب محقورين ..ويجب إنصافهم”

طالب الوزير الأول، في تعليمة إستعجالية من أعضاء الحكومة،الحد من البيروقراطية الممارسة ضد ضحايا الإرهاب،في الحصول على التعويضات والمنح والامتيازات.

وقال أويحيى ، إنّ المنح التي يتلقاها فئة ضحايا الارهاب، ليست أجر منتظم، أين انتقد طريقة تعامل بعض الإدارات معهم.

والتي تفرض على ضحايا الإرهاب التخلي عن المنحة من أجل الحصول على حقوقهم التي منحها لهم القانون حسب الوزير الأول.

وبخصوص رجال المقاومةـ انتقد الوزير الأول أحمد أويحيى قرار منع استفادتهم من ترتيبات التقاعد الاستثنائي المقررة لفائدة مجموعات المواطنين المتطوعين.

على أن يتخلوا عن تقاضي منحة ضحية الإرهاب ونفس الشيء بالنسبة لقطاع النقل، أين رفضت ملفات أودعها رجال المقاومة للإستفادة من رخص سيارات الاجرة.

وفي التعليمة الإستعجالية التي تحوزها “النهار أونلاين”، طالب أحمد أويحيى من أعضاء الحكومة بالتنفيذ العاجل لمحتواها.

ووضع حد لهذه الممارسات السلبية التي رهنت حقوق هذه الفئات.