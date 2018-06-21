ردّ الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم على الأطراف التي اتهمت الجزائر بالعنصرية فيما يخص تعاطيها مع ملف اللاجئين الأجانب.

وقال أنه لا يمكن لأي كان أن يشكّك في مواقف الجزائر على المستوى الدولي والإفريقي على حد سواء، ولعلّ التاريخ يشهد على ذلك لما أبدته البلاد وقدمته للقارة الإفريقية بما فيه القضية الصحراوية.

ونوّه أويحيى في كلمته خلال انعقاد أشغال الدورة العادية الخامسة لحزب الأرندي، أن الجزائر رفضت مؤامرة عصابات مافياوية التي أرادت أن تكون الجزائر معسكرا للاجئين أجانب رعتها أياديهم.

وأرادت أن تكون البلاد الحامي الأول لهم، وهي المؤامرة التي لم ترضخ لها الجزائر التي لا تزال تبرهن في كل مناسبة تصديها لمخططات خطيرة تستهدف أمنها ووحدة شعبها.