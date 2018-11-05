أويحيى: قرابة 50 إتفاقية بين الجزائر وإيطاليا في عدة مجالات

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن هنالك قرابة 50 إتفاقية ثنائية بين الجزائر وإيطاليا.

مشيرا خلال ندوة صحفية رفقة نظيره رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، أنه تم تسجيل مستوى عال في حجم العلاقة بين البلدين.

مضيفا أن عزم الطرفين في استغلال الفرص التي لا تزال موجودة في الشراكة الإقتصادية والمحروقات وقطاعات أخرى.

كما تم التطرق والحديث لتعزيز العلاقات في المجال الأمني ومكافحة جميع أنواع الجريمة المتنوعة مابين وزارتي الداخلية الجزائرية وإيطاليا.

كما أن القسم الليبي أخذ قسطا كبيرا في المحادثات، ومن أجل مساعدة الليبين للوصول إلى حل للأزمة قريبا.

خاصة وأن هنالك ندوة في باليرمو والجزائر موجودة في الندوة من خلال تبادل الآراء والمعلومات لإنجاح الندوة.