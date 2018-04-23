أويحيى: قطاع الفلاحة يحتل المرتبة الثانية في خلق الثروة المالية

قال الوزير الأوّل أحمد أويحيى، إنّ قطاع الفلاحة هو ثاني قطاع في الجزائر خالق للثروة المادية بعد قطاع المحروقات.

وأضاف خلال كلمة له قبل إختتام أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، أنّ جهود الدولة متواصلة لدعم قطاع الفلاحة والفلاحين.

مؤكدا أنّ الفلاحين يمثلون الجزائر العميقة، والتي نحن في الحكومة في حاجة ماسة إلى التمعن معها.

وأضاف الوزير أن الفلاحة هو قطاع حامل لعديد تطلعات الجزائر في المستقبل، سواءً التنمية الريفية أو ما تعلق بخلق الثروة.

وتوفير مناصب شغل وترقية الصادرات خارج المحروقات.

كما أن الجلسات إستفادت من الرسالة الموجهة من الرئيس التي تميزت بسداد التحليل على القطاع الفلاحي في مسيرته وتحدياته المستقبلية.