أويحيى: لا تخافوا على الوطن جيشنا المحترف يحميه

طمأن الوزير الأول أحمد أويحيى، الشعب الجزائري، أنّ أمن وسلامة التراب الوطني مضمون، بفضل واحترافية الجيش وتضحياته.

خصوصا وأن دول الساحل التي تربطها حدود بالجزائر، تعرف أوضاعا غير مستقرة.

وأكد أويحيى وخلال عقده ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف رحال اليوم، أن الجزائر لا يمكنها أن تتدخل في ملف دول الساحل، طبقا للدستور.

وقال “إنّ الدبلوماسية الجزائرية تنسق بين الحكومات النجيرية والمالية حول هذا الملف”.

وطمأن الوزير الأول الشعب الجزائري، أنّ أمن وسلامة التراب الوطني مضمون بفضل الجيش واحترافيته وتضحياته.

بالقول ” لا تخافوا على شبر واحد من التراب الوطني”