أويحيى: لا تسمية للمنشآت العمومية إلا بموافقة رئيس الجمهورية

انتقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزراء الحكومة تسميتهم لمباني العمومية بأسماء شهداء أو مجاهدين موفين دون استشارته.

وعلى هذا الأساس شدد الوزير الأول أحمد أويحيى في تعليمة وجهها لوزراء حكومته، تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها.

على ضرورة استشارة الرئيس في هذا المجال، حيث الوزير الأول “لقد ألفت إنتباه رئيس الجمهورية إلى مراسيم تسمية مباني عمومية بأسماء الشهداء ومجاهدين متوفين”.

وذلك “دون موافقته المسبقة وحتى الحصول عليها، وعليه وبناءا على تعليمة رئيس الجمهورية أكلفكم بالإمتثال للأحكام القانونية في هذا المجال.

وأضاف أويحيى في تعليمته، و إضافة إلى هذا عرض مشروع تسمية المباني والأماكن العمومية على موافقة الرئيس المسبقة.