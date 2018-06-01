قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إنّ انهيار أسعار النفط يحتّم علينا الخروج من التبعية للريع وتنويع الصادرات.

وأضاف الوزير الأول قائلا: سنة 2014 ضربتنا صدمة بترولية كبيرة ومعركتنا تختلف عن 86، معركتنا الآن البحث عن أسواق خارجية

نحن لحد الآن لم نكفِ إحتياجات سوقنا المحلي، بمنطق رياضي يجب أن نربح النقاط في أرضنا قبل البحث عليها في الخارج.

وقال أويحيى.. عليكم رجال الأعمال أن تخلقوا صلات مع الجزائريين في الخارج خاصة في فرنسا.

كما أنّ دعم المصدرين في المستقبل سيصبح حسب نوعية التصدير من يصدر منتوج جزائري خالص سيحصل على أكبر دعم.