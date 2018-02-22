أويحيى: للبلدية صلاحية تسيير الإبتدائيات دون المساس بالجانب البيداغوجي

أكّد الوزير الأوّل أحمد أويحيى اليوم الخميس، أنّ للبلدية صلاحية أنّ إنجاز وتسيير مؤسّسات التعليم الإبتدائي.

وقال أويحيى في ردّه على سؤال بالبرلمان أنّ للبلدية صلاحية نسيير المؤسسات الإبتدائية باعتبارها جماعة إقليمية .

مضيفا، “شريطة عدم المساس بالجانب البيداغوجي والتعليمي والتأطير التربوي الذي يعد من “الصلاحيات الحصرية” لوزارة التربية الوطنية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن القانون المتعلق بالبلدية نصّ على صلاحية إتخاذ كلّ الإجراءات المتعلقة بإنجاز مؤسسات التعليم الإبتدائي.

وهذا طبقا للخريطة المدرسية وكذا ضمان صيانتها بالإضافة إلى إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على توفير وسائل النقل المدرسي. وكذا “التأكد من ذلك، وبهدف إيجاد ” أنجع السبل لتحسين” تسيير المدارس الإبتدائية.