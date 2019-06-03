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“أويحيى” للجزائريين “عيدكم مبارك”

الوطني
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“أويحيى” للجزائريين “عيدكم مبارك”
بقلم نويس عبد الجلال

قدم الأمين العام للحزب التجمع الوطني الديموقراطي “أحمد أويحيى” تهانيه للجزائريين بمناسبة حلول عيد الفطر غدا الثلاثاء.


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