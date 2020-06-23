أويحيى..لم أسيّر الحكومة بالهاتف وكان لدي عين على الجميع

واصل الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، دفاعه عن نفسه أمام رئيس الجلسة خلال محاكمته في قضية الإمتيازات غير المشروعة الممنوحة لرجل الأعمال علي حداد.

وقال أويحيى في مجمل تصريحاته، إنه كان يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع. وأضاف في هذا الخصوص “لم أسيّر الحكومة بالهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أمضي وأوقّع، لكنني أثق واعتمد على وزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء”.

وبخصوص مشروع مصنع الإسمنت بغليزان، قال أويحيى إنّ هدفه كان أن يسير المشروع ويشرع في النشاط، لكنه اليوم بلغ 80 بالمائة من نسبة الإنجاز وهو الأن متوقف.

كما عاد أويحيى لفترة ترؤسه للحكومة خلال فترة 2004 وسؤاله حول تهيئة الطريق الخاص بالقاعة الشرفية للمطار، أين قال أنه أمر بالإسراع في إنجاز هدا المشروع في آجاله المحددة، مؤكدا بأن ما يهمه آنذاك كان أن يتم إنجاز المشروع وليس المقاول الذي تحصل عليه.