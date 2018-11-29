أويحيى.. مؤسسات الدولة تعاني من خلل في قنوات الإتصال

صرح مساء اليوم الخميس الوزير الأول أحمد أويحيى أن إقتراحات الولاة سيتم دراستها في مجالس وزارية مشتركة.

وخلال إختتام أشغال إجتماع الحكومة-الولاة صرح اويحيى أن إصلاحات قيد الدراسة على رأسها سياسة الدعم الإجتماعي.

مضيفا على الوزراء والولاة مطالبون بالإلتزام بتجسيد البرامج التنموية المسجلة فقط، كما يجب الإلتزام ببنود قانون الصفقات العمومية.

وأشار الوزير الأول أن النمو ديموغرافي الذي تشهده البلاد يعتبر تحدي للحكومة والدخول المدرسي لسنة 2019 سيكون صعبا

إضافة إلى أن الجمعيات التي تتلقى أموال الدعم من الدولة لابد أن تتحرك ميدانيا، كما أن مؤسسات الدولة تعاني من خلل في قنوات الإتصال.