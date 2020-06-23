أويحيى: مشروعا ميناء جن جن والطريق السيار كانا بتعليمات الرئيس السابق وأنا لا أتهرب من المسؤولية

نفى الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى أي مسؤولية له على صفقات مشروعي الطريق السيار شرق غرب وميناء جنجن مؤكدا بانه وحسب الخبرة التي أطلع عليها داخل السجن فإن هذا قد تم بموجب تعليمات من الرئيس السابق بوتفليقة وليس بتعليمات منه.

وأضاف أويحيى قائلا “حسب الخبرة التي اطلعت عليها في السجن فإن هاذين المشروعين تما بتعليمات من الرئيس السابق

وقال اويحيى أن حجم الصفقات العمومية سنويا و الذي يتجاوز 34 مليار دولار ببمعدل 5 ألاف صفقة كان يستوجب الية أنجاز قوية لكن سياسة الهيكلة لمؤسسات الانجاز خلال الـ20 سنة الماضية لم تكن كافية

وأضاف اليوم هناك هياكل قاعدية و سكك حديدية الحمد لله لم يحاسبوني على الصفقات تع تسيير الزلزال في 21 ماي 2003 أين منحنا صفقات بالتراضي بسبب الظرف الإستعجالي”

مشيرا إلى أنه بصفته كمسؤول كان يتكيف مع الاستعجالات و الوقائع وكان يطبق سياسة جماعية مع رئيس الجمهورية السابق.