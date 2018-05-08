كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال إشرافه على افتتاح معرض الجزائر الدّولي في طبعته الـ 51 بقصر المعارض، الثلاثاء، أنّ المعرض هو فرصة للمواطن ليتأكد من قوّة إقتصاده الوطني.

وطمأن أويحيى المنتجين الصّناعيين والفلاحيين، أن الحكومة سوف تدعّمهم تشجيعا لهم، خاصّة وأن المنتوجات المحلية التي سوف تعرض متنوّعة وجدّ هامة.

للإشارة، يشارك في هذه الطبعة تحت شعار “التجارة في خدمة المنتوج الوطني” و التي تتواصل إلى غاية 13ماي الجاري، 723 عارض منهم أكثر من 220 عارض أجنبي يمثلون 26 دولة. فيما ستكون الصين الشعبية ضيفة شرف المعرض.