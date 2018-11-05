أويحيى: مغاربة يدّعُون أنهم جزائريون بإيطاليا والجزائر ستسترجع أبناءها

أفاد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن هناك أزيد من 40 ألف جزائري يقيمون بطريقة شرعية في إيطاليا.

مضيفا خلال ندوة صحفية، أن ملف الهجرة غير الشرعية أخذ قرابة 10 دقائق فقط من بين 3 ساعات جمعته مع نظيره الإيطالي.

مؤكدا أن هنالك 900 شخص يقيمون بطريقة غير شرعية، والكثير من الناس من دول مغاربة يقدمون أنفسهم كجزائريين.

مشيرا إلى أن الجزائر لديها إجراءات تنطبق على كل من يثبت أنه جزائري مقيم بأروبا، فالجزائر تسترجع أبنائها والحالات تعد بالأفراد .

أما بخصوص مراكز اللاجئين فالجزائر موقفها واضح وهي ترفض إقامة المراكز للاجئين على ترابها.