أخبار الجزائر

بشّر الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء، برسالة أمل وطمأنينة تبعث بها الحكومة للشعب بناءً على أسس واقعية.

التصريح جاء للصحافة غداة اللقاء الذي جمعه أمس الثلاثاء برؤساء الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان لشرح مخطط عمل الحكومة.

وقال أويحيى :”أبعث برسالة طمأنينة سياسية للجزائريين، وهي رسالة أمل مبنية على أسس واقعية، ستكون لنا الفرصة لشرحها مستقبلا”.

وأوضح أنّ “الجزائر تتمتع اليوم بحرية تعبير لا مثيل لها في العالم، وتسيير كبلد في طريق النمو تحت قيادة رئيس الجمهورية”.

وتابع أنّ السياسة الرشيدة التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة، مكنتنا من إيجاد مخرج للمأزق المالي الذي مرت به الجزائر.

واستطرد أنه سيتم الإستمرار في مسار التنمية والحفاظ على السياسة الاجتماعية والعدالة الإجتماعية والتضامن الوطني.

وأضاف أويحيى أنّ الجزائر “تعيش منذ أكثر من عشرين سنة حياة سياسية تعددية ولديها مؤسسات منتخبة تتشكل من كل الأطراف”.

وأشار إلى أنها من الدول القليلة في العالم التي يحتوي برلمانها على 35 حزبا، معتبرا أنّ هذا التنوع هو ثروة سياسية للجزائر.

وتابع أنّ تضارب الآراء الذي تعرفه الساحة السياسية ومحاولة شحن الجو السياسي، يتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية بعد شهرين.

واستطرد أنّ “هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة”.

++++++++++++++++++++++++++++

تعرّف على موقع “النهار”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر موقع “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

يحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.

يعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة والشاملة.

يسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع موقع “النهار أون لاين” الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.