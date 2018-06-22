أويحيى: نعمل في هدوء ورزانة لنحتفل باستمرار الجزائر تحت قيادة بوتفليقة

دعا الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الدّيمقراطي، أحمد أويحيى، خلال مراسيم اختتام الدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي، الجمعة مناضلي الحزب.

لمواصلة الكفاح في هدوء ورزانة للوصول إلى ربيع 2019 والإحتفال بحملة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

لقيادة الجزائر خلال عهدة خامسة.

كما دعا أويحيى للمساهمة لإيصال الجزائر مع باقي القوى الإجتماعية، منوّها بالمناسبة أن حزبه حزب عمل وكفاح وليس حزب شعارات فقط.

الجدير بالذكر، أنّ أحمد أويحيى دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس بالمناسبة إلى عهدة خامسة، معلنا دعمه ومساندته.