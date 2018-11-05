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أويحيى: “هذا ما يرتكز عليه الموقف الجزائري حول ليبيا ولن نتحدث عن مواقف دول أخرى”

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أويحيى: “هذا ما يرتكز عليه الموقف الجزائري حول ليبيا ولن نتحدث عن مواقف دول أخرى”
بقلم سميرة.ل

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أنّ الجزائر ستشارك في ندوة باليرمو حول ليبيا، مؤكدا على أن الوفد الجزائر سيعمل على إنجاح هذه الندوة.

وقال أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة رئيس الوزراء الإيطالي اليوم الإثنين، أنّ الوفد الجزائري المشارك في ندوة باليرمو سيعمل كل ما بوسعه لإنجاح الحل السلمي في ليبيا.

وأضاف الوزير الأول، أن الموقف الجزائري حول ليبيا يرتكز على نقطتين هامتين، تتمثل الأولى في إحتواء الليبيين لقضيتهم وإقرار الأجوبة عن كل الأسئلة.

أما النقطة الثانية، فإنها تتمثل حول دعم ليبيا لجهود الأمم المتحدة.

كما رفض الوزير الأول أحمد أويحيى، التعليق على مواقف دول أخرى من القضية الليبية، وحول مشاركة فرنسا في الندوة من عدمها.


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