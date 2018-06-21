أويحيى: هناك من يحاول استهداف الجزائر بالمخدرات بعد فشلهم في مؤامرة الربيع العربي

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم الخميس، إنّ الجزائر تدفع ثمنا غاليا لأنها أثبتت وحدة صفها وشعبها وتصدّت لمؤامرة خبيثة.

ألا وهي الربيع العربي الأمر الذي جعل الجزائر محل استهداف عن طريق المخدرات، ملمّحا الوزير هنا إلى قضية كوكايين وهران.

التي حاول مستوردوها إغراق البلاد بـ7 قناطير من السّموم.

وأثنى أويحيى في هذا السياق بالمجهودات الجبّارة التي بذلتها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوات الجيش الوطني الشعبي، التي لاتزال تقف في وجه العدوان الذي يتربّص بالجزائر في كل مرة.