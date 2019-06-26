عاجل

أويحيى وملزي يمثلان أمام محكمة سيدي امحمد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
أويحيى وملزي يمثلان أمام محكمة سيدي امحمد
بقلم أمينة داودي

قدمت مصالح الدرك الوطني منتصف نهار اليوم الأربعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا المدير السابق لإقامة الدولة الساحل حميد ملزي إلى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

وذلك بعد توجيه تهم تتعلق بالفساد واختلاس أموال بغير وجه حق، بالإضافة إلى جمع معلومات تمس بالاقتصاد الوطني والجوسسة لصالح قوى أجنبية.

كما يواجه حميد ملزي قاضي التحقيق بتهم ثقيلة ينتظر ان يقدم كل افراد عائلته شهاداتهم فيها.

بالإضافة إلى 28شخصا يتم التحقيق معهم ابتداءً على مستوى باب جديد من طرف مصالح فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com