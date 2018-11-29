أويحيى .. يجب أن نتحرر من الإعتماد على مداخيل البترول

قال الوزير الاول أحمد أويحيى ان للبلاد قدرات لا بد من استغلالها بعيدا عن الاعتماد على مداخل البترول.

ومن خلال تحويل ملف الإستثمار من المركزي للولائي ، لا بد على الوالي ان يحرص على كل مشروع بولايته.

وخلال اختتام لقاء الحكومة والولاة كشف أويحيى ان الحكومة خصصت 10 مليار دينار لتسيير العقار ، كما قدمت إمتيازات عقارية و فتحت مناطق استثمار سياحي.

و قال ان الحكومة أنشأت الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وخصصت دعما ب100 مليار دينار وتزيد.

وكلما كان الطلب أكثر تحرص الحكومة على الذهاب بعيدا في الاستثمار.

وعلى الولاة الترويج للقدرات الصناعية للولايات ، وعليهم ان لا يتركوا الملفات تتراكم.

كما لا بد للولاة ان يدخلوا في منافسة حرة من اجل جلب الاستثمارات للوصول بدفع محليا للاستثمار .