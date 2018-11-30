أويحيى يحدد كيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 18-293 المحدد لكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الامة في اطار التجديد النصفي.

وتضمن هذا المرسوم الرئاسي استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و الذي يتم كل ثلاث سنوات.

حيث يشير في مادته الأولى إلى أنه “تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر 2018” لهذا الغرض.

وتتكون الهيئة الانتخابية حسب المادة الثانية من هذا المرسوم من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية.

و يأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و119 منه.

وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و108 و109 منه.

وتشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات.

ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات.

وتفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية.

من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.

بحيث “يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة مانع قاهر.

أما المادة 109 فتشير إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.