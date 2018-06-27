أويحيى يدعو المغتربين إلى المساهمة في تنمية الجزائر

الوطني
  • -
  • 0
أويحيى يدعو المغتربين إلى المساهمة في تنمية الجزائر
بقلم عمر تدريست

دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بالمساهمة في تنمية الجزائر في جميع المجالات.

وأكد أويحيى في كلمة له خلال الملتقى الدولي للمدينة الذكية، أن الجزائر لا تفرق بين مواطنيها المقيمين فيها وغيرهم من الموطنين المقيمين في الخارج.

مشيرا إلى ان التدابير الأخيرة التي اتخدها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج في مجال السكن والتشغيل والاستثمار تكشف مدى اهتمامه بهم.

ونوّه أويحيى إلى أن التكنولوجيات الجديدة للإعلام تشكل جسرا افتراضيا يمكن من خلاله أن تساهم كفائتنا المقيمة في الخارج  في تنمية الجزائر.

ولفت ذات المسؤول إلى أن الجزائر بحاجة إلى معرفة وتجربة المغتربين المقيمين في الدول المتقدمة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital