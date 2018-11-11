أويحيى يرافع لأجل السلم والأمن بباريس  

من المرتقب أن يقدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأحد، بباريس مرافعة حول السلم والأمن، وهذا ممثلا لرئيس الجمهورية.

وهذا خلال مراسم إحياء الذكرى المئوية لإنتهاء الحرب العالمية الأولى، التي سيكون فيها منتدى حول السلم.

وفي إطار هذه النشاطات، سيقدم أويحيى بإسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الكتاب الذي يحمل عنوان “الأمير عبد القادر، ملحمة الحكمة” لمكتبة السلام.

كما حضر الوزير الأول، مساء أمس السبت، مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على شرف رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا مراسم إحياء الذكرى.