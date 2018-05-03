أويحيى يستقبل رئيس “الانتربول” مينغ هونغواي

استقبل اليوم الخميس الوزير الاول أحمد أويحىي بالعاصمة رئيس “انتربول” ونائب وزير الأمن العمومي بجمهورية الصين مينغ هونغواي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول فإن القاء جرى بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

كما إستقبل هونغواي في وقت سابق من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وأبرز مسؤول الانتربول عقب هذا الاستقبال “الدور المحوري” للجزائر في استقرار المنطقة ومكافحة الارهاب.

مضيفا انه تطرق مع مساهل الى التحديات الأمنية التي يواجهها العالم بصفة عامة والمنطقة بصفة خاصة لاسيما الارهاب والجريمة المنظمة

وكذا محاربة الهجرة السرية والتهريب بجميع أنواعه والعلاقة بين جميع هذه الظواهر.

وللإشارة فقد حل مينغ هونغواي أمس الأربعاء بالجزائر في إطار تعزيز مجالات التعاون الدولي و توحيد الرؤى بين الشرطة الجزائرية و الانتربول

وهذا من خلال الالية الافريقية لتعاون الشرطة “أفريبول” قصد تدعيم التنسيق الأمني ورفع التحديات الحالية والمستقبلية.