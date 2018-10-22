أويحيى يستقبل وزير العلاقات الخارجية الموريتاني

استقبل الوزير الأول أحمد أويحي، اليوم الاثنين، وزير العلاقات الخارجية و التعاون للجمهورية الاسلامية الموريتانية اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وحسب ما نشرته الوزارة الاولى على موقعها الرسمي، فقد تحادث الطرفان عن العلاقات الجزائرية الموريتانية وسبل تعزيزها على كافة الاصعد.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل واطارات من الوزارة.