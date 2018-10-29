أويحيى يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي للكتاب سيلا2018 

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الاثنين ،على افتتاح الطبعة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب سيلا2018 الذي تستمر فعالياته إلى غاية 10 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وقام الوزير الأول أحمد أويحى مرفوقا بأعضاء من الحكومة، بزيارة عدد من أجنحة المعرض الذي تشارك فيه 1015 دار نشر من بينها 276 جزائرية .

حيث ستعرض حوالي 300 ألف كتاب بين أدبية وجامعية ومؤلفات للشباب، وبالإضافة إلى تنظيم ندوات وموائد مستديرة.

كما سيتم تكريم وجوه معروفة في الساحة الثقافية الجزائرية منهم عبد الله شريط وسعيد بوطاجين وابو قاسم سعد الله والكاتب والمؤرخ مراد بوربون.

وستكون الصين ضيف شرف هذه الطبعة بمشاركة وفد سيعرض أزيد من 10 آلاف كتاب مترجم الى العربية والفرنسية والمخصصة في معظمها الى الثقافة الصينية التقليدية.