أويحيى يعزي عائلة الفريق أحمد بوسطيلة

تقدم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى،بتعازيه إلى عائلة المرحوم الفريق القائد السابق للدرك الوطني ، أحمد بوسطيلة .

ونشر التجمع الوطني الديمقراطي،في صفحته الرسمية “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المرحوم “أحمد_بوسطيلة” .

وأضاف الحزب ” وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم أحمد_أويحيى، الأمين العام للحزب، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة”

“داعيا المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.