أويحيى يعطي الضوء الأخضر لتوسيع المنطقة الصناعية بوشاكر بالأغواط

أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى، موافقته على تسجيل مشروع توسيع المنطقة الصناعية بوشاكر بمدينة الأغواط.

وحسب بيان ديوان ولاية الأغواط، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ومخطط عمل الحكومة المتضمن إعادة الإعتبار للمناطق الصناعية، بهدف ترقية الإستثمار الصناعي.

تمت موافقة الوزير الأول، أحمد أويحيى، على توسيع المنطقة الصناعية بوشاكر على مساحة 60 هكتارا، بمبلغ يقدر بثلاثة ملايير دينار.

إضافة إلى منح الموافقة المبدئية، من أجل لإنشاء مشروعين استراتيجيين لإنتاج التجهيزات البتروكيمياوية وإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي.

بغية تطوير الإستثمار بالولاية، ودفع عجلة التنمية، والسعي من أجل خلق مناصب شغل لفائدة طالبي العمل بالمنطقة.