أويحيى..يوسفي وغول أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا في قضية طحكوت

سيمثل مساء اليوم أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى فيما مثل صبيحة اليوم وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالإضافة إلى وزير النقل و الأشغال العمومية الأسبق عمار غول في قضية رجل الأعمال طحكوت.

وحسب المصادر القضائية التي أوردت الخبر لـ”النهار اونلاين” فإن وزير النقل السابق عمار غول ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي يتم تم سماعهما من قبل المستشار المحقق بالمحكمة العليا في قضية الامتيازات الممنوحة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت التي تتعلق بتركيب السيارات بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة له في مجال النقل العمومي.

وحسب ذات المصادر فإن المتهمين قد تم احضارهم من قبل مصالح الشرطة من المؤسسة العقابية الحراش الى المحكمة العليا في حدود الساعة التاسعة صباحا