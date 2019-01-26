أويحيى يُطالب بتسهيل تنقل أنصار الخضر لـ”مصر”

إستغل الوزير الأول، أحمد أويحيى، إستقباله السفير المصري، أيمن مشرفة، ليطلب تسهيل إجراءات الفيزا للراغبين بتشجيع “الخضر” في “الكان 2019”.

وقال مُشرفة في هذا الشأن :”الوزير الأول أحمد أويحيى، هنأنا بمناسبة حصولنا على شرف إحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة”.

وأضاف :”لقد دعانا لكي نُسهل مهمة الجماهير الجزائرية، الراغبة في التواجد بمصر، من أجل تشجيع مُنتخب بلادها في المُنافسة القارية”.

وتعود أنصار “الأفناك” على التواجد مع زملاء، رياض محرز، في مختلف المواعيد، مما يجعل تواجدهم ببلاد “الفراعنة” صيفا، مفروغا فيه.

وإستقبل، الوزير الأول، أحمد أويحيى، سفير مصر بالجزائر، أيمن مشرفة، بقصر الحكومة لمُناقشة العديد من القضايا بين البلدين.