أويحي: بوتفليقة كان يبيت في الطائرة خدمة للجزائر

ذكر أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي أنه يمثل الامين العام للتجمع ولا يتكلم بإسم الحكومة.

وخلال ندوة صحفية قال أويحي أن حزبه لايمانع التعامل مع أحزاب أخرى حتى ولا لوكانت من المعارضة لمناقشة السياسية الوطنية.

ذكر أويحي أن الكثير كان يقول بأن الرئيس بوتفليقة كان سكن في التلفزيون والطائرة.

وقال انه حقيقة كان يبيت في الطائرة خدمة للجزائر التي خرجت من عشرية حمراء.

وأبدى حزبه تحفظات حول مبادرة حمس، لكنه يؤكد انه لا يوجد حزب واحد يحكم البلاد.

وان حزبه حسم خيارته خلال رئاسيات 2019 بتجديد دعوته الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة.

و الجزائر لا تعيش أزمة سياسية عكس ما تروج له مبادرة حمس.

وأن الكلام عن اجماع قبل الانتخابات الرئاسية هو انتقاص من السيادة الوطنية.