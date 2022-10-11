أويحي مجددا أمام العدالة يوم 17 أكتوبر
ستفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري. ملف قضية فساد جديدة متابع بها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي. الذي وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية .
و للإشارة سبق وان ادين أحمد اويحي سابقا بعقوبات سالبة للحرية لتورطه في قضايا فساد .
أحمد أويحيى متابع ايضا في ملف الفساد المتعلق بفضيحة مصفاة “أوغيستا”. الملف المتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور. فيما ستتم إحالة الملف على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية خلال الايام المقبلة .
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عقوبات ما بين 4 إلى 5 سنوات حبسا لسلال و أويحيى
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد، أحكاما ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.
وأدانت المحكمة أحمد أويحي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. كما تم إدانة عبد المالك سلال بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية. في حين سلطت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير الفلاحة و التنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى.
وجاءت هذه الأحكام بعد ان متابعتهم في قضايا فساد. كما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي منح امتيازات غير مبررة و تبديد اموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة إستغلال الوظيفة.
كما ألزمت المحكمة كل من عبد المالك سلال و أحمد أويحيى بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 100 ألف دج
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رفض الإفراج عن أحمد أويحيى ويوسف يوسفي في قضية رجل الأعمال خربوش
رفض الإفراج عن أحمد أويحيى ويوسف يوسفي في قضية رجل الأعمال خربوش
أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. والقاضي برفض الافراج عن أويحيى ويوسفي في قضية رجل الأعمال خربوش.
وتتعلق القضية برجل الاعمال خربوش صاحب شركة أڨرو أندوستري المتخصصة في الصناعات الزراعية و هندسة المياة و المشاريع الهيدروليكية. وتم رفض تقرير الخبرة المضادة التي تقدمت بها هيئة دفاعهم.
حيث سيتم احالة القضية مرة ثانية على قاضي التحقيق لدى نفس الغرفة بمحكمة سيدي امحمد. وسيقوم قاضي التحقيق بدوره بإحالتها على قسم الجدولة لبرمجهتا قريبا.
و جاء هذا القرار بعد ان رافعت هيئة دفاعهم امام غرفة الإتهام طلبها في الافراج و انتفاء وجه الدعوى بخصوص موكليها.
و يتابع رجل الأعمال “خربوش” وإخوته، في قضية فساد تتعلق بإستفاذة خربوش و إخوته من صفقات غير قانونية وقروض بنكية.
كما بين التحقيق ان رجل الاعمال خربوش إستورد العديد من الجرارات الفلاحية دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لعدة سنوات. كما إستفاذ إخوته من قروض بنكية تقدر بملايير الدينارات، وآلاف الهكتارات تم التنازل عليها لصالحهم بالدينار الرمزي.