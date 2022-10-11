أويحي مجددا أمام العدالة يوم 17 أكتوبر

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد، أحكاما ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.

وأدانت المحكمة أحمد أويحي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. كما تم إدانة عبد المالك سلال بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية. في حين سلطت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير الفلاحة و التنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى.

وجاءت هذه الأحكام بعد ان متابعتهم في قضايا فساد. كما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي منح امتيازات غير مبررة و تبديد اموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة إستغلال الوظيفة.

كما ألزمت المحكمة كل من عبد المالك سلال و أحمد أويحيى بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 100 ألف دج

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