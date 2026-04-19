أوّل اجتماع له.. وزير الري يأمر بإعداد خطة استعجالية تحضيرا لعيد الأضحى وموسم الاصطياف

ترأس صبيحة اليوم الأحد وزير الري، لوناس بوزقزة، اجتماعًا جمعه بالإطارات المركزية للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، وذلك بحضور الأمين العام لفيدرالية قطاع الري.

وفي أول اجتماع للوزير منذ مباشرة مهامه على رأس القطاع، حيث شكّل مناسبة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة وضبط منهجية العمل. وأمر بإعداد خطة عمل استعجالية تحضيرًا لعيد الأضحى وموسم الاصطياف. وضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة ومستقرة. بالإضافة كذلك إلى القيام بتشخيص دقيق لوضعية القطاع لمعالجة الاختلالات المسجلة في بعض المناطق. ناهيك عن تعزيز التواصل مع المواطنين وضمان حقهم في الإعلام، خاصة في حالات انقطاع التزود بالمياه أو وقوع الأعطاب.

كما أمر الوزير بتثمين جهود إطارات وعمال القطاع مركزيا ومحليا، مع التأكيد على ضرورة رفع التحديات وتعزيز روح المبادرة وإيجاد حلول فورية. ناهيك عن الإستغلال الأمثل للمنشآت والإمكانات التي سخرتها الدولة، بما يضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة. واعتماد تسيير عقلاني للموارد المائية، سواء التقليدية “المياه السطحية والآبار” أو غير التقليدية “تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة”.

وشدّد الوزير على ضرورة ترشيد استهلاك المياه ومحاربة التبذير. ومكافحة التسربات والتوصيلات غير الشرعية. وكذا المتابعة الصارمة للمشاريع قيد الإنجاز وتسريع وتيرة إنجازها.

وفي ختام الإجتماع، جدّد الوزير التزامه بالعمل الميداني والمتابعة المستمرة، بما يضمن تحسين جودة الخدمة العمومية للمياه والاستجابة لتطلعات المواطنين.

