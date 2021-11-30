أوّل تعليق من الأمين العام للأفلان على النتائج الأولية للمحليات

صرح أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عقب إعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج الاولية للمحليات. والتي جرت يوم السبت الماضي أين بلغت نسبة المشاركة في المجالس البلدية 36.58 بالمائة وبينما وصلت في المجالس الولائية نسبة 34.76 بالمائة.

وقال 34.76 بالمائة ان الأفلان متفح مع جميع الاحزاب من أجل التحالف معه. مشيرا ان هذه العملية تم الشروع فيها بعد دراسة ملقات الأحزاب التي ترغب في التحالف مع الأفلان.

وأكد الأمين العام للأفلان ان الهدف من هذه التحالفات هو ضمان إستقرار الجماعات المحلية ومن خلاله المساهمة في الإستقرار السياسي للبلاد.

وتابع أبو الفضل بعجي ان على تواصل مستمر مع المحافظات السياسية عبر ولايات الوطن للتوجيه ودراسة ملفات التحالفات المقدمة من قبل الاحزاب السياسية. كما قال الأمين العام للافلان ان هناك لجنة تابعة للحزب تسهر على التواصل مع المحفاظات والقاعدة لتوصيل التلعليمات.

وفي الختام وجه الامين العام للأفلان دعوة للصحفيين لحضور ندوة لتقييم مشاركة الجزب في الإنتخابات أين سيتم الإعلان عنها قريبا.