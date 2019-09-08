أوّل تغريدة من الفالح بعد إعفائه من منصبه كوزيرا للطاقة السعودي

أكد خالد الفالح وزير الطاقة السابق في المملكة السعودية اليوم الأحد أن عمله في منصبه توج حياته العملية بشرف عظيم.

وكتب خالد الفالح في أوّل تغريدة له بعد صدور قرار العاهل السعودي بإعفائه من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له “أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم”.

وأضاف خالد الفالح “أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للطاقة، راجيا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام”.

وختم خالد الفالح تغريدته “وختاما أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح”.