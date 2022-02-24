أوّل خرجة تفقدية لوزيرة الثقافة بالعاصمة

أشرفت اليوم الخميس صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون في أوخرجة ميدانية لها على عدد من المعلم الأثرية بالعاصمة. حيث كانت رفقة أحمد معبد والي ولاية الجزائر. وجاءت هذه الزيارة في إطار إحياء يوم القصبة المصادف لـ 23 فيفري.

وخلال الزيارة وقفت الوزيرة على أشغال الترميم في كل من قصر الداي، قصر البايات ومسجد الداي. كما تفقدت دارالبارود التي انتهت بها الاشغال. والتي تعد معلما أثريا هاما، حيث استعملت هذه البناية كمقر لصناعة البارود وتعتبر النموذج الوحيد الموجود في المغرب العربي.

وبالمناسبة إستمعت صورية مولوجي الى العروض والشروحات التي قدمتها مكاتب الدراسات والمؤسسات المكلفة بترميم القصبة، لمعرفة مختلف أطوار عمليات الترميم.

وعرجت الوزيرة في زيارتها بقصر رياس البحر حصن 23، أين طافت بمختلف أروقته وفضاءاته والمعارض المنظمة بالمناسبة. الذي لطالما انتظرا هذه المناسبة”.

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