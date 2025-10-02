أوّل رد فعل للحارس لوكا زيدان بعد استدعائه لـ “الخضر” !

عبّر الوافد الجديد للمنتخب الوطني لوكا زيدان سعادته باختياره ضمن قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، المعنية بالتربص القادم.

ونشر لوكا زيدان، صورة للقائمة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، في أول تفاعل منه بعد الإعلان عنها من قبل الناخب الوطني.

وسيكون ابن الأسطورة العالمية ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، على موعد مع تدشين مشاركته مع الخضُر في المباراتين المقبلتين أمام الصومال وأوغندا.

وانضمّ عدد من اللاعبين الجدد إلى المنتخب الوطني في آخر قائمة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وينتظر الجمهور الرياضي الجزائري لرؤية حارس غرناطة الإسباني بقميص “محاربي الصحراء”، في ظل تواجد الحارس الأساسي ألكسيس قندوز.