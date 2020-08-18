أوّل محرّم يوم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن أوّل محرم 1442 هجري سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر.

ووفق بيان لذات المديرية انه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1442 هجري يعتبر عطلة مدفوعة الأجر.

وذلك لكافة لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعاتمهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أوبالساعة.

كما أكد البيان أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

من جهة اخرى ذكرت المديرية أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية.