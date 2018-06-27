أوّل ورشة صيانة جزائرية لترميم “الفسيفساء” بتيبازة

سيشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على افتتاح أول ورشة صيانة جزائرية لترميم الفسيفساء في الفاتح من جويلية على مستوى الموقع الأثري بتيبازة “villa angelvy”.

وتهدف هذه الورشة إلى تحسين قدرات دول الجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في مجال حفظ وصيانة

وترميم الفسيفساء من خلال تنظيم دورات تدريبية لمختلف المتدخلين المتخصصين في هذا الميدان.

ولقد استفادت وزارة الثقافة من تمويل قدمه “برنامج الموزاييك” لتدريب 8 فنيين متحفيين متخصصين في مجال الحفظ الوقائي وترميم الفسيفساء.

حيث نظّمت ثلاث دورات تكوينية لصالحهم بمتحف l’Arles Antique بفرنسا.

كما استفاد نفس الفنيين من تكوين حول الفسيفساء بلبنان عام 2017.