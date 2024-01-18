أيام إعلامية حول المركز 12 لتدريب المشاة الميكانيكية

أشرف اللواء قائد الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالناحية العسكرية الأولى، اليوم الخميس، على مراسم افتتتاح فعاليات “الأيام الإعلامية لفائدة الجمهور حول المركز 12 التدريب للفرقة 12 للمشاة الميكانيكية”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تنظيم الأيام الإعلامية، على مستوى ساحة العرض بمقر ولاية الجلفة. وهذا بحضور السلطات المدنية والعسكرية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وستدوم هذه الأيام الإعلامية إلى غاية 20 جانفي 2024، حيث أُستهلت بعرض شريط وثائقي حول مركز التدريب. وكذا إنجازات الفرقة 12 مشاة ميكانيكية.

ليليها فتح مختلف الورشات والمعارض صور لتعريف مواطني المنطقة خاصة فئة الشباب بهذا الهيكل التكويني المتميز، التخصصات والتكوينات المتاحة.

واطلع الحضور، على المعدات العصرية والأدوات والوسائل البيداغوجية التي يتوفر عليها. والتي تسمح بتكوين فرد عسكري مؤهل ضمن سلاح المشاة، قادر على أداء مهامه النبيلة في الدفاع عن وطنه بكل ثقة وقوة.

وفي الأخير إستمتع الحضور بعروض قتالية شيقة في الكوكسول أداها أفراد هذا المركز.