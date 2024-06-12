أيام الأحد الاثنين والثلاثاء المقبلة عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة عطلة مدفوعة الأجر لكل مستخدمي الإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.

وحسب بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن أيام الأحد العاشر والاثنين الحادي عشر والثلاثاء الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام 1445 هجري، الموافقة لـ 16 و17 و18 يونيو 2024 ، تكون أيام عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.