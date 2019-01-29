” أيام الجزائر “.. معرض فلاحي جزائري بليون الفرنسية

ستشهد مدينة ليون الفرنسية غدا وبعد غدا تنظيم معرض فلاحي جزائري” أيام الجزائر ” يهدف لترقية المنتجات الفلاحية الوطنية.

وستضم هذه التظاهرة الاقتصادية التي سميت “أيام الجزائر” سبعة من كبار المتعاملين الوطنيين في فروع زراعة الأشجار.

والخضر والزيتون والنخيل وبذور البطاطا الى جانب فروع أخرى لزراعة المنتجات الفلاحية المحلية.

وتسعى “أيام الجزائر” للتعريف بالمنتجات الوطنية وربط علاقات في اطار شراكات.

وخلال المعرض سيتنقل وفد جزائري ممثل لقطاع الفلاحة الى سوق الجملة بليون الذي ينشط فيه عدد كبير من المتعاملين من الجالية الوطنية.

والذين سبق لهم التعرف على المنتجات الجزائرية واظهار رغبتهم في التعاون مع متعاملين جزائريين وزيارة مستثمراتهم الفلاحية بالجزائر.

هذه التظاهرة ستسمح بالتعريف بالمنتجات الوطنية لدى المتعاملين الاقتصاديين في سوق الجملة “رنجيس ليوني” بما فيهم المتعاملين من الجالية الجزائرية.

وتنظم التظاهرة قنصلية الجزائر بليون بالتعاون مع مكتب “بيزنس فرانس” لدى سفارة فرنسا بالجزائر والناحية الفرنسية أوفرنيا رون ألب.